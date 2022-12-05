Врачи рассказали, как кофе влияет на работу нашего мозга
Согласно исследованиям регулярное потребление кофе может способствовать поддержанию когнитивных функций у пожилых людей (особенно – женщин).
Да, согласно исследованиям, регулярное употребление кофе может способствовать поддержанию когнитивных функций у пожилых людей (особенно – женщин). Причем, употребление кофе в течение жизни может замедлить возрастные когнитивные нарушения и этот защитный эффект с возрастом увеличивается.
Еще исследования показали, что у людей, постоянно употребляющих кофе, снижается риск развития таких заболеваний как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
Причем, употребление кофе в течение жизни может замедлить возрастные когнитивные нарушения и этот защитный эффект с возрастом увеличивается.
Опубликовано: Ангелина Крент
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