Депрессия и стресс вызывают разную реакцию у мужчин и женщин

По мнению британских ученых, мужчины предпочитают бороться с негативными мыслями распутным образом жизни. Женщины же заедают депрессию и стресс сладостями.

Специалисты провели опрос среди нескольких сотен людей по поводу того, как они снимают стресс и побеждают депрессию.

В исследовании принимали участие мужчины и женщины. Как выяснилось, дамы предпочитают успокаивать себя сладким десертом, в то время как мужчины отвлекаются сексом.

Так, среди опрошенных 27% мужчин и 11% женщин погружаются в пучину разврата в период стресса и депрессии. Еда выступает утешением для 50% женщин и для 30% мужчин.

Кроме того, ученые выяснили, что мужчинам удается быстрее справляться со стрессовой ситуацией. Женские переживания глубже и длятся гораздо дольше.

Мужчины обращаются к психологу, когда у них возникают проблемы на работе. Дамы планируют визит к специалисту, если у них не складываются отношения с мужчинами.

По мнению ученых из США, женщины больше подвержены стрессу и сложнее с ним справляются из-за неустойчивого гормонального фона.

Он меняется в зависимости от женского менструального цикла. Вот почему у мужчин гораздо реже бывают истеричные состояния.