МО РФ: российские военные нанесли массированный удар по территории Украины
2022-12-05 20:28
В Минобороны России сообщили, что служащие ВС РФ нанесли массированный удар по объектам системного управления Украины.
5 декабря официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе рассказал о том, что высокоточным оружием воздушного и морского базирования российские военные поразили 17 объектов оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины.
Конашенков отметил, что в результате огневого поражения объектов системы военного управления нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов украинской армии, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов противнику на передовую.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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