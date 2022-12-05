Какие фрукты и овощи надо есть гипертоникам, чтобы нормализовать давление
Ученые из Южной Калифорнии выяснили, что при повышенном давлении люди должны соблюдать определенные требования при составлении рациона.
Некоторые продукты могут приводить в норму давление даже без участия медицинских препаратов. Гипертоники должны постоянно включать в рацион пищу, богатую калием.
Специалисты рекомендуют употреблять в сутки 4,5 г калия, которого много содержится во многих овощах и фруктах.
Хорошо снижают давление фасоль, шпинат, картофель, свекла, авокадо, грейпфрут, апельсин, лимон, киви, черная смородина, зеленые яблоки, шиповник, бананы, виноград, гранаты, абрикосы, сливы.
Сухофрукты тоже могут помочь гипертоникам. В перечень самых полезных входят курага, изюм, финики.
А вот от соленых и сладких продуктов, а также кофе и крепкого чая людям с повышенным давлением следует воздержаться.
Тем, кто страдает от пониженного давления, следует быть осторожными с фруктами и овощами, перечисленными выше.
При снижении показателей тонометра самочувствие гипотоника будет заметно ухудшаться.
Опубликовано: Храмова Оксана
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