Сборная Хорватии обыграла Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре

Футболисты сборной Хорватии со счётом 3:1 обыграли японцев и вышли в четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре.

5 декабря национальная сборная Харватии одержала победу над командой Японии в матче 1/8 финала на стадионе Эль-Джануб в Эль Вакре и теперь сыграет в 1/4 финала чемпионата мира по футболку 2022 года в Катаре с командой Бразилии или Южной Кореи.

Основное и дополнительное время игры завершилось вничью со счётом 1:1, после чего хорваты и японцы перешли к исполнению пенальти.

27-летний вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович отразил все три удара японских футболистов Такуми Минамино, Каору Митома и Мая Есида, принеся победу своей команде со счётом 3:1.