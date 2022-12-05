Невролог объяснила, в чем польза антидепрессантов

Врач-невролог клиники «Медси» на Полетаева Ирина Григорян считает, что антидепрессанты помогают восстановить жизненно необходимые функции.

Люди ошибаются, причисляя антидепрессанты к наркотикам. Антидепрессанты — это средства, направленные на регулирование настроения, снижение апатии, стабилизации цикла сна и бодрствования.

«Стоит понимать то, что так называемая психосоматика перерастает в просто соматику, то есть органные нарушения, и нужно успеть не дать этому ход! Кто-то может справиться сам, кто-то с психологом за пару занятий, но есть люди, которым сложно справиться и нужна лекарственная поддержка», — объяснила Григорян.

Антидепрессанты придут на помощь при синдроме раздраженного кишечника, тревоге и даже сильном болевом синдроме. Первые поколения препаратов имели ряд побочных эффектов.

Сегодня эта проблема практически решена. Современные антидепрессанты разработаны с учетом конкретных определённых групп расстройств.

«Помните! Антидепрессанты — не наркотики! Специалист на приёме сможет вам подобрать максимально эффективные, но не вредящие организму, ведь это самое главное при подборе данной терапии», — заключила Григорян.

Прием антидепрессантов не является пожизненным. Их следует принимать только при наличии показаний и перед прохождением курса обязательно пройти консультацию у лечащего врача.