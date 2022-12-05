Диетолог рекомендует чаще пить кисель людям с болезнями ЖКТ

О том, кому и чем полезен кисель, рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Кисель — традиционный русский напиток, достаточно питательный и калорийный. Кроме чисто кулинарных достоинств, кисель обладает рядом лечебных и оздоровительных эффектов.

«Кисель играет важную роль в регуляции состава микрофлоры пищеварительного тракта и поддержании здоровья кишечника в целом. Ещё кисель снижает активность всасывания жиров в кишечнике, тем самым снижая холестерин в крови и предупреждая образование атеросклеротических бляшек, снижается риск заболеваний сердца и сосудов», — рассказала диетолог.

Напиток следует употреблять ежедневно, но не более двух-трёх стаканов по 200 мл в сутки. Не стоит пить кисель в вечернее время, поскольку это может спровоцировать плохой сон.

Содержащиеся в киселе антиоксиданты создают защиты для всех клеток организма. Напиток позволяет поддерживать вес тела в норме и снижает риск развития ожирения.

«Я его рекомендую принимать больным онкологическими заболеваниями. Это незаменимый напиток как во время проведения лечения (химиотерапии, лучевой терапии), так и после. А также очень часто назначаю в послеоперационном периоде», — добавила Ирина Мансурова.

Кисель снижает риск развития колоректального рака. По словам Мансуровой, крахмал в киселе является пребиотиком, то есть пищей для полезных нам микроорганизмов.

При взаимодействии выделяются особые короткоцепочечные жирные кислоты — бутираты, нормализующие обмен веществ и предупреждающие злокачественные образования, при этом регулируя микрофлору кишечника.