Диетолог рекомендует чаще пить кисель людям с болезнями ЖКТ
О том, кому и чем полезен кисель, рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.
Кисель — традиционный русский напиток, достаточно питательный и калорийный. Кроме чисто кулинарных достоинств, кисель обладает рядом лечебных и оздоровительных эффектов.
«Кисель играет важную роль в регуляции состава микрофлоры пищеварительного тракта и поддержании здоровья кишечника в целом. Ещё кисель снижает активность всасывания жиров в кишечнике, тем самым снижая холестерин в крови и предупреждая образование атеросклеротических бляшек, снижается риск заболеваний сердца и сосудов», — рассказала диетолог.
Напиток следует употреблять ежедневно, но не более двух-трёх стаканов по 200 мл в сутки. Не стоит пить кисель в вечернее время, поскольку это может спровоцировать плохой сон.
Содержащиеся в киселе антиоксиданты создают защиты для всех клеток организма. Напиток позволяет поддерживать вес тела в норме и снижает риск развития ожирения.
«Я его рекомендую принимать больным онкологическими заболеваниями. Это незаменимый напиток как во время проведения лечения (химиотерапии, лучевой терапии), так и после. А также очень часто назначаю в послеоперационном периоде», — добавила Ирина Мансурова.
Кисель снижает риск развития колоректального рака. По словам Мансуровой, крахмал в киселе является пребиотиком, то есть пищей для полезных нам микроорганизмов.
При взаимодействии выделяются особые короткоцепочечные жирные кислоты — бутираты, нормализующие обмен веществ и предупреждающие злокачественные образования, при этом регулируя микрофлору кишечника.
Опубликовано: Храмова Оксана
Newsweek: большая часть мира встала на сторону Путина в конфликте на Украине
Times: в Великобритании почти на 30% выросло число бездомных беженцев из Украины
Шольц: НАТО следует избегать прямой конфронтации с Россией
Пить чай или кофе во время полета в самолете небезопасно
Песков заявил, что Кремль не планирует вводить ограничения для россиян, покинувших страну из-за мобилизации