Пить чай или кофе во время полета в самолете небезопасно

По мнению профессора Хантерского колледжа в Нью-Йорке, заказывать горячие напитки на борту самолета - плохая идея. Пассажиры должны думать о здоровье и опасаться болезнетворных бактерий, которых полно в авиасалоне.

Профессор Чарльз Платкин рассказал, что чай и кофе, предлагаемые на борту самолета, могут быть заражены микроорганизмами, наподобие кишечной палочки.

Дело в том, что посуда, в которую наливают напитки, не достаточно хорошо обрабатывается.

Чарльза Платкин:

«Самолеты садятся, но после этого цистерны никто не очищает, потому что на это нет времени. Их вновь наполняют доверху. Все, что оседает на дне, там и остается»

Под руководством Платкина проводились исследования качества питания в авиасалонах. В рамках проекта был сделан опрос сотрудников 11 авиакомпаний. Среди задаваемых вопросов были те, что касались эксплуатации водяных цистерн самолетов.

Состояние емкостей оставляло желать лучшего:

«...вещи, которые в самолетах не на виду, вроде воды, не входят в число главных приоритетов очистки».

Профессор рекомендовал не пить кофе или чай в самолете, а также после посещения уборной применять свои средства дезинфекции.

По мнению исследователей, не только посуда на борту авиалайнера плохо обрабатывается от микробов.

То же самое можно сказать и о столиках или подголовниках кресел. Поверхности этих и многих других предметов на борту - рассадник опасных бактерий.