Times: в Великобритании почти на 30% выросло число бездомных беженцев из Украины

Число бездомных беженцев из Украины в Великобритании выросло почти на 30% из-за отказа британцев принимать их.

5 декабря газета The Times сообщила о том, что за последний месяц число прибывших в Соединённое Королевство бездомных украинских беженцев увеличилось почти на 30%, так как британские семьи отказываются оказывать им поддержку.

Отмечается, что министр жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Майкл Гоу планирует удвоить сумму выплат принимающим беженцев из Украины семьям, чтобы попытаться предотвратить миграционный кризис.