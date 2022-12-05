Чтобы добраться до банка и обратно, грабитель вызвал такси

Когда Джейсон Кристмас задумал ограбить банк в Саутфилде (Мичиган, США), он столкнулся с транспортной трудностью.

У 42-летнего мужчины оказались просрочены водительские права, так что он не смог бы добраться до места преступления на своей машине. Но Джейсон не отчаялся и вызвал такси «Uber». Когда машина подъехала к банку, мужчина попросил водителя подождать и скрылся внутри. Через некоторое время он появился вновь и попросил отвезти его обратно домой.

После ограбления полицейские поработали с записями камер видеонаблюдения и быстро вычислили машину, на которой приехал и скрылся преступник. Невиновность водителя «Uber» выяснилась практически сразу. Мужчина понятия не имел о том, что его пассажир занимался в банке криминальными делами.

Зато водитель предоставил информацию о том, куда отвёз преступника. Так что Джейсона успешно задержали у него дома. Правда, полицейских несколько насторожили красные пятна на одежде Джейсона, но выяснилось, что это вовсе не кровь, а специальный краситель, который сотрудник ограбленного банка успел спрятать в сумке с деньгами, переданными злоумышленнику.