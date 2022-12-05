Картошка фри против авокадо: эксперты из Британии объяснили, что полезнее

Поклонников картофеля фри ждет приятный сюрприз: блюдо, которое так ругают все диетологи, содержит гораздо больше необходимого организму белка, чем авокадо.

Белок - самый нужный и безопасный компонент продуктов. Он является базовым элементом во многих низкоуглеводных диетах, которыми увлекаются знаменитости.

Больше всего белка содержится в мясе и сыре. Однако диетологи в один голос уверяют: мяса надо есть меньше, дабы избежать риска онкологии и проблем с сердцем.

Как же быть? Выход есть - искать белки в растительных продуктах. Богатым источником белка считается авокадо - его постоянно включают в перечни самых полезных для здоровья фруктов.

Из заявления представителей Британской диетической ассоциации:

"В прошлом растительные продукты традиционно недооценивали в качестве источников поступления белка, так как они содержат относительно низкий уровень белков и необходимых человеку аминокислот по сравнению с продуктами животного происхождения. Однако исследования показали, что растительные диеты способны обеспечивать человека достаточным количеством белков. Рекомендованная суточная доза составляет 50 г, хотя людям старше 65 можно есть больше белка для поддержания мышечной массы, и это же касается любителей спорта"

Как выяснили специалисты из Британии, авокадо не самый лучший источник белка, если брать растительные продукты. Так, один крупный фрукт содержит лишь 3,7 белка.

При этом с порцией жареной картошки можно получить 6,6% этого полезного элемента. И это то количество белка, которое необходимо взрослому человеку каждый день.