Лечение грибка ногтей народными способами

Грибок ногтей или микоз , к сожалению, поражает каждого четвертого человека, и он приносит много мучений, а мужчины болеют намного чаще, чем женщины.

Грибок лечится очень трудно, но его надо лечить, сам он пройти не может, а в том случае, когда он находится в запущенном состоянии, то может перейти с ногтевых пластин, на кожу груди, подмышечные впадины, на живот и паховую область.

Плохо то, что грибком может заболеть вся семья, поэтому его необходимо лечить и лучше всего народными методами лечения.

Прекрасным противогрибковым свойством обладает #трава чистотела и можно приготовить ванночки для ног с помощью отвара травы чистотела. Можно взять измельченной травы чистотела, залить кипятком, дать настояться и подержать ноги в этом настое, а потом в течение дня несколько раз проводить такую процедуру, грибок начнет исчезать, и ногтевая пластина начинает обновляться на здоровую.

Грибок слишком боится кислой среды, поэтому можно приготовить специальный настой и для этого берется измельченная яичная скорлупа и заливается ледяной кислотой, это концентрированная #уксусная кислота , через неделю вся скорлупа растворится в этой кислоте и можно ею ежедневно мазать проблемные ногти, ноготь при этом растет, но постепенно меняется на здоровый.

Можно воспользоваться таким рецептом, чтобы уничтожить грибок, взять глицерин, уксусную эссенцию, и спирт в равных частях, все смешать и смазывать все ногти, а не только явно пораженный, можно довольно быстро избавиться от грибка на ногах.

Считается, что может помочь при грибке ног, лист лопуха, его нужно срезать свежий и на обратной стороне, где есть прожилки, разбить их молотком и затем поставить на него ногу, а края завернуть, такую процедуру следует делать не менее полмесяца. Грибок постепенно исчезает, а новая ногтевая пластина растет здоровой.

Когда грибок начал поражать ногти один за другим, то можно каждый день мазать пораженные ногти йодом, лучше утром и вечером, но при этом необходимо обрабатывать и те, которые на вид здоровые, в том случае, когда при нанесении йода наступает жжение вокруг ногтевой пластины, значит, лечение проходит успешно.

Всем известен #чайный гриб , так вот можно взять небольшой кусочек такого гриба и положить на ногти, сверху завернуть пальцы ног целлофаном и затем бинтом, и надеть на ноги носки, и ложиться спать. Утром этот компресс снять и помыть ноги теплой водой, но следует сразу же срезать омертвевшую кожу и после этого смазать йодом.

Прекрасно помогают при грибке на ногах, ванночки с морской солью, но их надо делать ежедневно по двадцать минут в течение полумесяца, а после ванночек, сразу мазать ногтевые пластин и вокруг них свежевыжатым соком чистотела.

В том случае, когда проводятся все эти процедуры, не следует забывать про теплые #мыльно-содовые ванны для ног и для этого необходимо взять антибактерицидное (жидкое) мыло и добавить в него три столовых ложки соды. К этому составу добавить пять литров воды, вот в такой ванне следует держать ноги в течение двадцати минут.

Эффективным средством для выведения грибка, является смесь диметилфталата и сырого яйца и туда же добавить уксус и растительное масло, это все тщательно смешать и втирать в проблемные места, а сверху надеть полиэтиленовый пакет и носок, это будет парниковый эффект, что приведет к уничтожению грибка.