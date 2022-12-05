Советский и российский актёр Юрий Дубровин скончался в возрасте 83 лет

Заслуженный артист Российской Федерации Юрий Дубровин, исполнивший роль Ла Шене в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», скончался в возрасте 83 лет.

В понедельник, 5 декабря 2022 года, издание «Российская газета» сообщила о том, что на 84-м году жизни скончался советский и российский актёр Юрий Дубровин, который перенёс 2 инсульта в 2006 году.

Дубровин запомнился зрителям разных поколений по ролям в «Д’Артаньян и три мушкетера», «Узник замка Иф», «Алые паруса», «Как закалялась сталь», «Есенин» и других фильмах.