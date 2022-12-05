Полезные свойства крапивного чая
Это вкусный и полезный напиток, который исцеляет кожу, снимает воспаление, регулирует пищеварение, защищает сердце, улучшает иммунную систему, успокаивает аллергию и облегчает боль.
Здоровье сердца:
Исследования обнаружили существующую связь между постоянным употреблением крапивного чая и снижением артериального давления. Этот чай обладает противовоспалительными свойствами, которые в сочетании с калием уменьшают напряжение в кровеносных сосудах и артериях, что способствует оксигенации и циркуляции в организме.
Аллергические реакции:
При прикосновении крапивы к коже до её нейтрализации может вызвать интенсивную аллергическую реакцию на поражённом участке. Органические соединения и химические вещества, содержащиеся в крапиве, действуют как антигистаминные препараты, если употреблять её в виде чая. Изменение эффектов — одна из причин, почему крапивный чай является странной загадкой.
Остеопороз:
Крапива содержит множество полезных минералов, таких как железо, магний и кальций. Это одно из уникальнейших природных средств для страдающих анемией людей. Крапивный чай способен предупредить и предотвратить постепенное повреждение минеральной плотности костей.
Иммунная система:
В крапивном чае присутствуют каротиноиды и флавоноиды, которые в сочетании с витамином C делают этот чай эффективным усилителем иммунитета. Антиоксиданты — очень мощные вещества: они находят и обезвреживают свободные радикалы, которые оказываются опасными побочными продуктами метаболизма клеток.
Пищеварение:
Чай из крапивы обладает противовоспалительными свойствами, которые могут быть очень эффективными в борьбе с проблемами пищеварения, такими как диарея, запоры и общее расстройство желудка, вызванного бактериальным дисбалансом в кишечнике.
Воспаление:
Крапива содержит натуральные анальгетики, которые являются главной причиной их популярности. Крапивный чай помогает уменьшить синяк, головную боль, боль в спине, а также облегчить боль в потянутых мышцах. Наружное применение этого чая тоже может быть очень эффективным.
Опубликовано: Ангелина Крент
Newsweek: большая часть мира встала на сторону Путина в конфликте на Украине
Аптечные средства, заменяющие дорогие салонные процедуры
Шольц: НАТО следует избегать прямой конфронтации с Россией
Домашние способы устранения боли в горле
Песков заявил, что Кремль не планирует вводить ограничения для россиян, покинувших страну из-за мобилизации