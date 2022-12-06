Изменения ногтевой пластины, которые говорят о нездоровье
Все женщины любят украшать свои ручки ярким (или нет) маникюром. Мужчины с удовольствием наблюдают за красотой и аккуратностью наманикюренных рук.
Какими должны быть здоровые ногти?
Если на какое-то время перестать покрывать ногти лаком и внимательно их изучить, то можно многое узнать о здоровье человека.
В норме у здорового человека ногти имеют розоватый цвет и лунулу (это белая дуга у основания ногтя). Они не расслаиваются, не имеют повреждений в виде борозд, поперечных или продольных линий, черных точек и т.д. Растут ногти достаточно быстро.
В среднем, за неделю ноготь вырастает на 1 мм, у кого замечен ускоренный рост ногтей, то это может быть и 2-2,5 мм.
У младенцев ногти тонки, у зрелых людей - более плотные, в пожилом возрасте - еще плотнее.
Но так не всегда и не у всех.
Зачастую ногти сигнализируют нам о различных неполадках в организме, на которые не все обращают внимание.
Информация носит ознакомительный характер. По всем вопросам здоровья необходима очная консультация специалиста. Не занимайтесь самолечением!
6 изменений, на которые стоит обратить внимание и среагировать.
Изменения ногтевой пластины, которые должны насторожить:
Желтые ногти - если ногти всегда имели бледно-розовый оттенок, а потом вы неожиданно заметили, что их цвет стал желтым, не пропустите тревожный звоночек.
Как говорят специалисты, пожелтение ногтя чаще всего свидетельствует о нарушениях в работе органов дыхания или наличия лимфатического отека подкожной клетчатки рук.
Точечная деформация - если по цвету ноготь нормальный, но вы увидели, что на пластине стали появляться крошечные "дырочки", не поленитесь сходить к терапевту или дерматологу.
Чаще всего такие нарушения свидетельствуют о псориазе, но возможна и при хроническом дерматите, очаговой алопеции.
Толстые ногти (о них еще говорят, как часовое стекло) - чаще всего происходит утолщение кончиков пальцев, ногти загибаются вокруг них.
Чаще всего развивается при хронической нехватке кислорода в крови и тканях, является симптомами болезней легких и сердца, воспаления в кишечнике, нарушения в работе печени.
Вогнутые ногти (ложкообразные) - при таком изменении ногти как будто вдавлены по центру.
Такое изменение ногти получают в результате железодефицитной анемии или невроза.
Непрозрачные ногти, с темной полосой у кончика (ногти Терри) - если ногти перестали быть прозрачными, при этом у кончика появилась темная линия - это сигнал к действию.
Чаще всего такие изменения говорят о возникшей сердечной недостаточности, заболевании печени, сахарном диабете, о дисфункции кишечника (в частности тонкого кишечника).
Опубликовано: Ангелина Крент