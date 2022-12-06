Врачи рассказали, кому нужно забыть о какао

В последнее время все чаще можно встретить информацию о том, что кофе стоит все же исключить из своего рациона. А заядлым кофеманам рекомендуют переходить на какао.

Химический состав какао:

Витамины: А, группа В, Е, Н, РР, К.

Минеральные вещества: кальций, железо, магний, фосфор, калий, цинк, медь, селен и др.

Другие полезные вещества: триптофан, треонин, валин, креатинин и др.

Какую пользу можно извлечь из какао:

Флавоноиды в составе оказывают благоприятное воздействие на сосуды,

обладает антикоагулянтным свойством,

все те же флавоноиды обеспечивают мозг возможностью образования новых нейронов,

ученые ведут активные исследования по вопросу влияния какао на организм человека и предупреждение с его помощью болезней Альцгеймера и Паркинсона,

теобромин и теофиллин в составе помогают расслабить мышцы верхних дыхательных путей,

за счет своей калорийности дает быстрое чувство насыщения, тем самым сохраняя вес стабильным,

триптофан - предшественник серотонина (гормон радости) помогает поддержать настроение хорошим и заряжает энергией,

продукт содержит в составе антиоксиданты, которые препятствуют преждевременному старению клеток,

токоферол (витамин Е) поддерживает регенерацию клеток),

по некоторым данным является афродизиаком,

ретинол (витамин А) помогает поддерживать иммунитет человека,

источник "безопасного" кофеина, прекрасная альтернатива кофе.

Вредные свойства напитка:

обладает высокой аллергенностью,

не злоупотреблять людям с повышенной кислотностью желудка,

с осторожностью людям с заболеваниями почек, печени, пациентов с сахарным диабетом,

при злоупотреблении возможны нарушение сна, эмоциональные качели, апатия.

Виды:

нерастворимое (его нужно только варить),

растворимое (какао быстрого приготовления, в составе вы обязательно найдете сахар),

гранулированное (в данном продукте натурального какао не более 10%).

Как выбрать:

обратить внимание на состав (в натуральном продукте не должно быть эмульгаторов, усилителей, ароматизаторов, сахара и др. посторонних продуктов),

какао должно быть коричневого цвета - от светлого до темного, без серости,

горьковатое на вкус, без кислоты в послевкусие,

запах насыщенный, шоколадный,

жирность не менее 12% - только такой продукт может усвоиться в организме,

помол мелкий и однородный, но не пыль.