Ушла из жизни звезда киноленты «Двое: я и моя тень» Кирсти Элли

У артистки совсем недавно обнаружили онкологию, это и стало причиной трагедии.

Об уходе 71-летней актрисы в соцсети рассказали ее дети. «Наша невероятная, любящая мать умерла после борьбы с раком, который был обнаружен лишь недавно», — написано в сообщении.

Пользователи Сети во всем мире выражают семье Кирсти соболезнования.

За плечами Элли свыше 70 ролей в кино, многие из них стали культовыми. В начале нулевых Кирсти едва не осталась без работы по причине лишнего веса: при росте в 178 см ее масса тела доходила до 135 кг. Костюмеры пытались скрыть чрезмерную полноту звезды, но им не всегда это удавалось.

Артистка делала вид, будто принимает себя такой, какая есть, однако мечтала опять стать стройной. Иногда у нее получалось сбросить несколько лишних килограммов.

В 70-х Кирсти была замужем за своим еще школьным возлюбленным Бобом Элли. После этого узаконила отношения с актером Паркером Стивенсоном. Супруги усыновили двоих детей — мальчика и девочку.

В 2016-м году Кирсти Элли стала бабушкой: у ее приемного сына Уильяма родился первенец.