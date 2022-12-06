Киану Ривз пал на колени перед поклонниками из Бразилии

58-летний актер во время встречи со зрителями рассказал, как ему далась работа над четвертым «Джоном Уиком».

Киану Ривз выступил перед зрителями Бразилии на Comic Con Experience 2022 в городе Сан-Паулу.

Актер признался, что из-за обилия динамичных сцен работа над четвертым «Джоном Уиком» ему далась нелегко. По сюжету против Джона Уика в ленте сражается едва ли не весь мир.

Киану не скрывает, что этот кинофильм станет самым сложным в его карьере, потому он получился по-настоящему классным.

Говоря о преданных зрителях, Ривз так расчувствовался, что неожиданно рухнул на пол, и отвесил зрителям низкий поклон.

Публика взорвалась бурными овациями и криками "Невероятно!", "Потрясающе!","Ты лучший!". Выход картины на экраны запланирован на март 2023 года.