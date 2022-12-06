Киану Ривз пал на колени перед поклонниками из Бразилии
58-летний актер во время встречи со зрителями рассказал, как ему далась работа над четвертым «Джоном Уиком».
Киану Ривз выступил перед зрителями Бразилии на Comic Con Experience 2022 в городе Сан-Паулу.
Актер признался, что из-за обилия динамичных сцен работа над четвертым «Джоном Уиком» ему далась нелегко. По сюжету против Джона Уика в ленте сражается едва ли не весь мир.
Киану не скрывает, что этот кинофильм станет самым сложным в его карьере, потому он получился по-настоящему классным.
Говоря о преданных зрителях, Ривз так расчувствовался, что неожиданно рухнул на пол, и отвесил зрителям низкий поклон.
Публика взорвалась бурными овациями и криками "Невероятно!", "Потрясающе!","Ты лучший!". Выход картины на экраны запланирован на март 2023 года.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Киану Ривз пал на колени перед поклонниками из Бразилии
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