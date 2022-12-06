В Индонезии будут сажать за внебрачные связи и оскорбление президента

По сообщению Reuters, парламент Индонезии собирается принять новый уголовный кодекс. Новый закон предусматривает год тюрьмы за внебрачные связи и запрет на оскорбление президента.

По сообщению агентства Reuters, во вторник, 6 декабря парламент примет новый уголовный кодекс, согласно которому внебрачный секс будет наказываться лишением свободы на срок до года . Новый закон также вводит запрет на оскорбление президента или государственных учреждений и выражение взглядов, противоречащих государственной идеологии Индонезии.

Законы также запрещают сожительство между не состоящими в браке парами. Эксперты и организации гражданского общества отмечают, что такие изменения в Уголовном кодексе являются "большой неудачей" для третьей по величине демократии в мире.

Деловые круги даже считают, что новые правила могут повредить имиджу Индонезии как места отдыха и инвестиций.

Кодекс предназначен для применения как к индонезийским, так и к иностранным гражданам.

Агентство напоминает, что население Индонезии состоит в основном из мусульман, индуистов и христиан. Хотя большинство индонезийских мусульман исповедуют умеренную версию ислама, в последние годы наблюдается рост религиозного консерватизма, который проник в политику.