В Индонезии будут сажать за внебрачные связи и оскорбление президента
По сообщению Reuters, парламент Индонезии собирается принять новый уголовный кодекс. Новый закон предусматривает год тюрьмы за внебрачные связи и запрет на оскорбление президента.
По сообщению агентства Reuters, во вторник, 6 декабря парламент примет новый уголовный кодекс, согласно которому внебрачный секс будет наказываться лишением свободы на срок до года . Новый закон также вводит запрет на оскорбление президента или государственных учреждений и выражение взглядов, противоречащих государственной идеологии Индонезии.
Законы также запрещают сожительство между не состоящими в браке парами. Эксперты и организации гражданского общества отмечают, что такие изменения в Уголовном кодексе являются "большой неудачей" для третьей по величине демократии в мире.
Деловые круги даже считают, что новые правила могут повредить имиджу Индонезии как места отдыха и инвестиций.
Кодекс предназначен для применения как к индонезийским, так и к иностранным гражданам.
Агентство напоминает, что население Индонезии состоит в основном из мусульман, индуистов и христиан. Хотя большинство индонезийских мусульман исповедуют умеренную версию ислама, в последние годы наблюдается рост религиозного консерватизма, который проник в политику.
Опубликовано: Николай Скира
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В Индонезии будут сажать за внебрачные связи и оскорбление президента
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