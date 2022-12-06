Лолита добавила в свой райдер дежурство «скорой»

Певица объяснила это тем, что среди ее зрителей немало возрастных, к тому же она и ее команда по месяцу находятся на гастролях.

Лолита Милявская рассказала, что ее райдер пополнился новым пунктом. Теперь для проведения концерта звезды добавилось дежурство на выступлении бригады «скорой помощи».

В беседе с «Пятым каналом» певица подчеркнула: без выполнения данного условия может отказаться работать.

«Иногда бывает плохо зрителям, ведь бывает возрастной коллектив, и я тоже не девочка. Мы перед концертом меряем давление, чтобы не было неожиданностей у зрителей», – рассказала она.

Она также отметила, что не так давно заболела во время гастролей. По словам Милявской, она часто во время выступлений обнимается со зрителями, а из-за эпидемиологической ситуации это теперь небезопасно.

«Так как я целый месяц нахожусь в туре, понятно, что кто-то где-то из зрителей меня обнял/поцеловал. Хотя я старалась сокращать общение, однако во время концерта это невозможно. Тебе подарили цветы, потащили, обняли, и где-то я ”нацеловала” этот вирус», – поделилась Лолита.