Глинтвейн продлевает молодость и укрепляет здоровье - даже противостоит раку

В этом уверена врач-диетолог Василиса Пономарева, которая считает что пара бокалов ароматного согревающего напитка пойдет человеку на пользу.

Специалист рассказал об антивозрастном и противовоспалительном свойствах подогретого красного вина со специями.

Глинтвейн - один из любимых праздничных напитков - отлично подойдет к новогоднему столу.

Поднимает настроение, согревает холодной зимой, тормозит старение организма, предупреждает сердечно-сосудистые заболевания.

Василиса Пономарева:

«Одним из ключевых ингредиентов глинтвейна является красное вино. Он содержит антиоксидант под названием ресвератрол, который получают из красной кожуры винограда, он известен своим противовоспалительным свойством и способствует свертыванию крови. Ресвератрол также содержит антиоксиданты, которые могут бороться со старением и возрастными заболеваниями, такими как инсульт, сердечные заболевания, а также снижают риск развития рака»

Так что, помимо наслаждения вкусовыми качествами и расслабляющим действием напитка, от бокала глинтвейна можно получить порцию молодсти и здоровья.

В глинтвейн принято добавлять пряные травы и специи, которые повышают его полезность.

Распространенными компонентами горячего напитка являются гвоздика, корица, черный перец в горошке, ягоды душистого перца, сушеная цедра апельсина, звездчатый анис.

Корица дает противовоспалительный эффект, снижает отеки, оказывает восстанавливающее действие. Все это хорошо при артритах.

В гвоздике и красном вине содержатся антиоксиданты, которые тоже подавляют воспалительные процессы.

Гвоздика при этом может уменьшать боль, это свойство когда-то давно использовали в своей работе стоматологи.