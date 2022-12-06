В Польше разгрузили партию купленных за $6 млрд у Южной Кореи танков и самоходных гаубиц

В порту Гдыни разгружаются первую партию южнокорейских танков К2 и самоходных гаубиц К9, которые вскоре будут переданы Войску Польскому, сообщило TVP.INFO со ссылкой Министерство национальной обороны.

Танки К2 и самоходные гаубицы К9 входят в первую партию южнокорейского вооружения, закупленного Польшей в этом году.

Президент Анджей Дуда и глава минобороны Мариуш Блащак примут участие в торжественной приемке оборудования в Гдыне во вторник, 6 декабря.

Заключенные к настоящему времени контракты предусматривают поставку 189 танков и 212 самоходных гаубиц на гусеничном ходу.

Стоимость контракта с Hyundai Rotem на танки K2 составила 3,37 млрд долларов. В свою очередь, Польша заплатит компании Hanwha Defense 2,4 миллиарда долларов за самоходные гаубицы.