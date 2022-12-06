Sabado: Польша - новая военная сверхдержава Европы

Польша благодаря решениям, принятым в сфере обороны в последние годы, стала новой военной сверхдержавой Европы, пишет в своем последнем номере португальский еженедельник Sabado.

Издание из Лиссабона, отмечает, что Варшава задолго до до начала российской СВО в Украине предостерегала от сближения Берлина и Москвы, называя соглашение 2014 года о строительстве газопровода "Северный поток—2" "новым пактом Риббентропа-Молотова".

Еженедельник считает, что Польша стремится "за относительно короткое время установить свое военное преимущество на европейском континенте".

"Польша не скрывает таких амбиций и не далека от их реализации", — пишет издание.

Sabado, напоминая, что Варшава заказала вооружение у Южной Кореи и США, отмечает, что уже в 2023 году Польша будет выделять на оборону 3% своего ВВП, который является одним из крупнейших в НАТО.

Оно также отмечает, что "в отличие от других европейских армий" у Варшавы нет проблем с набором граждан в армию и напоминает о быстро развивающихся структурах польской территориальной обороны.

Португальский еженедельник подчеркивает, что оборонная промышленность является сильной стороной польской оборонной системы.

"Сегодня это вторая по величине военная промышленность Европы после Турции", — констатировал лиссабонский журнал.

Как подчеркивает Sabado, именно угроза со стороны России всего за несколько лет сделала Польшу новой военной сверхдержавой в Европе.