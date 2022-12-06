Американские ученые уверены, бокал красного вина помогает при лечении диабета

Только важно знать меру. Умеренное количество напитка оказывает оздоравливающее действие на организм, в том числе улучшает состояние диабетиков.

После проведенных исследований было установлено, что люди, страдающие сахарным диабетом, при аккуратном употреблении красного вина могут укрепить свое здоровье.

Эксперимент осуществлялся при участии нескольких сотен человек. В группе были пациенты, больные сахарным диабетом и лица с избыточным весом.

Всех участников во время исследования поделили на три группы.

Первая должна была пить воду в процессе еды, вторая баловала себя красным вином, третья за едой употребляла бокал белого вина.

У тех, кто пил вино после анализов был выявлен нормальный уровень холестерина.

Остальные значимые показатели состояния крови были гораздо лучше, чем у тех, кто употреблял воду в процессе еды.

Причем люди, которые наливали себе бокал красного вина, продемонстрировали самые лучшие параметры сахара в крови.

Ученые из Гарварда установили, что красное вино - самое полезное. Оно предупреждает ожирение, запускает быстрый обмен веществ, положительно действует на сердце и сосуды.

Но важное условие такого "лечения" - умеренность, иначе здоровью можно нанести серьезный вред.