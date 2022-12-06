Ланская рассталась с мужем после 7 лет брака, закрутив новый роман
2022-12-06 08:50
Актриса Валерия Ланская развелась с мужем, кинорежиссером Стасом Ивановым, прожив с ним вместе 7 лет. Недолго думая, знаменитость окунулась с головой в новые отношения.
О разводе со Стасом Ивановым Валерия Ланская информировала общественность на премьерном показе мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой".
Артистка не запрещает бывшему мужу общаться с их общим сыном Артемием.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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