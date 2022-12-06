Ланская рассталась с мужем после 7 лет брака, закрутив новый роман

APS
2022-12-06 08:50

Валерия Ланская и Стас Иванов.

Валерия Ланская и Стас Иванов.

Актриса Валерия Ланская развелась с мужем, кинорежиссером Стасом Ивановым, прожив с ним вместе 7 лет. Недолго думая, знаменитость окунулась с головой в новые отношения.

О разводе со Стасом Ивановым Валерия Ланская информировала общественность на премьерном показе мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой".

Артистка не запрещает бывшему мужу общаться с их общим сыном Артемием.

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    35-летняя Ланская не стала скрывать и того, что ее новым избранником стал 31-летний артист Московского театра оперетты Эдгар Голосный.

Опубликовано: Наталья Гончарова