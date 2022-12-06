Ученые доказали, что из-за плохого питания портится зрение

Они установили: если в рационе преобладает вредная пища, риск ухудшения зрения возрастает почти на 30 процентов.

Питание играет серьезную роль в поддержании здоровья глаз. Как показали последние научные исследования, из-за употребления вредной еды в больших количествах вероятность возникновения проблем со зрением вырастает почти на треть, сообщает Рамблер.

В рамках научного исследования учёные Гарвардской школы общественного здравоохранения проанализировали итоги опроса более 10 тысяч человек.

И выяснили: те из них, у кого в рационе вредная пища была основной, имели на 29 процентов больше шансов на ухудшение зрения, нежели придерживающиеся здоровой диеты люди.

Один из авторов исследования, офтальмолог Аджай Колли, отметил: плохое зрение может в принципе способствовать тому, что будет сложно человеку покупать правильные продукты и готовить еду.

Согласно опубликованному в British Journal of Ophthalmology исследованию, вредная «западная» диета, в которой много жареного, красного и обработанного мяса, яиц, рафинированных зёрен, молочных продуктов с большим содержанием жира и сладких напитков может способствовать появлению проблем со зрением.

В частности, злоупотреблявшие вредной пищей люди через 18 лет более склонны к угрожающей зрению возрастной макулярной дегенерации.