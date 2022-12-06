Воду нельзя кипятить много раз, даже повторное кипячение вредит здоровью
Длительное кипячение повышает концентрацию "тяжелой" воды. То есть в жидкости образуются тяжелые изотопы водорода, которые опасны для организма. Такую воду еще принято называть "мертвой".
Мертвая вода в некоторой степени токсична, у нее измененная формула, все химические реакции в ней замедляются.
Однако реальная угроза от повторного кипячения возникает только в случае многократного совершения действия. Только тогда состав воды меняется так, что достигает серьезного опасного уровня.
Ученые выяснили, что при повторном кипячении в воде активируются химические процессы, меняющие ее свойства. Это можно заметить по ухудшению вкусовых качеств.
При долгом кипячении часть воды испаряется, зато растет концентрация содержащихся в ней солей. Внутри чайника образуется накипь.
Отложения на стенках под многократным действием высокой температуры вступают в химическую реакцию и ухудшают качество воды.
В процессе долгого кипячения в воде появляются нитраты. В небольшом количестве они даже полезны и помогают протеканию обмена веществ в организме.
Но высокая концентрация нитратов - это зло. Вещества взаимодействуют с гемоглобином, образуя сложный белок, который затрудняет движение крови от легких.
Развивается патологическое состояние - метгемоглобинемия.
В повторно кипяченой воде мало растворенного кислорода, и в ней гораздо хуже заваривается чай.
Еще один немаловажный момент - пластиковые электрочайники.
Согласно исследованиям Роскачества, в каждом третьем приборе после 12 часов работы в воде обнаруживался формальдегид (опасное канцерогенное вещество).
Опубликовано: Храмова Оксана
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