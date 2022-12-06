Воду нельзя кипятить много раз, даже повторное кипячение вредит здоровью

Длительное кипячение повышает концентрацию "тяжелой" воды. То есть в жидкости образуются тяжелые изотопы водорода, которые опасны для организма. Такую воду еще принято называть "мертвой".

Мертвая вода в некоторой степени токсична, у нее измененная формула, все химические реакции в ней замедляются.

Однако реальная угроза от повторного кипячения возникает только в случае многократного совершения действия. Только тогда состав воды меняется так, что достигает серьезного опасного уровня.

Ученые выяснили, что при повторном кипячении в воде активируются химические процессы, меняющие ее свойства. Это можно заметить по ухудшению вкусовых качеств.

При долгом кипячении часть воды испаряется, зато растет концентрация содержащихся в ней солей. Внутри чайника образуется накипь.

Отложения на стенках под многократным действием высокой температуры вступают в химическую реакцию и ухудшают качество воды.

В процессе долгого кипячения в воде появляются нитраты. В небольшом количестве они даже полезны и помогают протеканию обмена веществ в организме.

Но высокая концентрация нитратов - это зло. Вещества взаимодействуют с гемоглобином, образуя сложный белок, который затрудняет движение крови от легких.

Развивается патологическое состояние - метгемоглобинемия.

В повторно кипяченой воде мало растворенного кислорода, и в ней гораздо хуже заваривается чай.

Еще один немаловажный момент - пластиковые электрочайники.

Согласно исследованиям Роскачества, в каждом третьем приборе после 12 часов работы в воде обнаруживался формальдегид (опасное канцерогенное вещество).