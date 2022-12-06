У актрисы Анастасии Мельниковой перед свадьбой скончался жених

Уже были куплены кольца и свадебное платье, но все это не пригодилось. Причину смерти любимого звезда не раскрыла.

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» переживает сейчас трудный период своей жизни. Недавно Анастасия Мельникова потеряла двух близких мужчин: любимого и брата, сообщает Рrozvezd.

В студии шоу «Судьба человека» она рассказала, что еще совсем недавно была счастлива. Анастасия готовилась к свадьбе с любимым, с которым до этого была вместе десять лет.

Уже были куплены кольца и свадебное платье, но все это не пригодилось: несколько месяцев назад жених Анастасии скончался. Причину его внезапной смерти актриса не назвала.

"Не могу говорить просто потому, что устраивать мелодраму со слезами не могу и не хочу, - поделилась 53-летняя звезда. – А спокойно говорить об этом пока не в состоянии".

Но это не все горести Мельниковой. Не прошло и сорока дней после гибели возлюбленного, как из жизни ушел и ее брат.

"Нервная система в этот момент срывается, и ты не можешь держать себя в руках", - поделилась эмоциями актриса.

К слову, летом Анастасия Мельникова рассказала, что страдает от тяжелой болезни. Известно, что звезда перенесла несколько операций