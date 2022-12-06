Если пить много зеленого чая, можно повредить печень

Об этом говорят эксперты Школы общественного здравоохранения Ратгерса. Полезный напиток может стать опасным для здоровья, если употреблять его без меры.

В чем заключается скрытая опасность зеленого чая, объяснил один из сотрудников школы Хамед Самават:

"злоупотребление зеленым чаем может быть опасным для людей с определенными вариациями генов".

Специалисты уверяют, что чрезмерное увлечение этим горячим напитком негативно скажется на состоянии печени. А именно - зеленый чай приведет к постепенному повреждению клеток органа.

По мнению экспертов, некоторые люди очень восприимчивы к отдельным активным веществам, содержащимся в напитке. Конкретно имеется в виду эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG).

Зеленый чай, как впрочем и черный, нельзя пить в больших количествах. Даже самые полезные продукты при бесконтрольном употреблении наносят вред организму.

Согласно наблюдениям ученых Испании и США, зеленый чай может мешать усвоению фолиевой кислоты (витамин В9). Это очень важный элемент, особенно для беременных женщин.

Фолиевая кислота предупреждает появление пороков развития у будущего ребенка. Ученые считают, что даже 2-3 чашки в день уже несут потенциальную угрозу