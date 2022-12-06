Шоумен Гоген Солнцев экстренно доставлен в больницу

Звезду нашли лежащим на холодном тротуаре в Костомаровском переулке Москвы, при падении он разбил голову.

Скандальный завсегдатай телешоу Гоген Солнцев не на шутку встревожил своих поклонников.

Звезду нашли лежащим на холодном тротуаре в Костомаровском переулке Москвы.

Как сообщает Экспресс газета со ссылкой на Telegram-каналы, артист неудачно упал и при этом сильно ударился головой.

Известно также, что Гоген был в состоянии алкогольного опьянения. Накануне вечером шоумен якобы бурно отметил свой день рождения, который приходится на 5 декабря. Теперь некоторое время Солнцеву придется провести в токсикологическом отделении больницы.

Издание напомнило, что участник ток-шоу совсем недавно выписался из медучреждения. Шоумен решил подправить свою внешность и лег под нож пластического хирурга.