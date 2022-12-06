Слава пожаловалась, что дочь Саша подставила ее на своей свадьбе

Известная певица Слава рассказала, как старшая наследница Саша Морозова подставила ее на своей свадьбе.

Совсем недавно дочь исполнительницы Славы Саша Морозова вышла замуж. Невеста сообщила матери, что они только распишутся. Никаких нарядов, камер.

Слава призналась в эфире шоу на НТВ "Звезды сошлись", что дочь подставила ее. Артистка, прилетев с гастролей, приняла душ, оделась в удобную одежду (джинсы, фланелевую рубашку и сапоги) и помчалась в ЗАГС.

А тут и камеры, и дочь с зятем в свадебных нарядах.