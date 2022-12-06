Боль в спине, бедрах, ногах и других частях тела - неожиданные признаки рака простаты

О том, что рак прогрессирует, расскажут нетипичные на первый взгляд симпотомы, на которые обязательно нужно обращать внимание.

Онкология предстательной железы - самое распространенное из мужских онкозаболеваний. И это самая опасная форма из всех, чаще всего приводящая к летальному исходу.

Самое страшное, что рак не всегда сразу проявляет себя, он может "таиться" годами.

Онколог Андрей Воробьев:

«Большинство случаев рака предстательной железы начинается во внешней части предстательной железы. Это означает, что для того, чтобы вызвать симптомы, рак должен быть достаточно большим, чтобы давить на трубку, по которой моча поступает из мочевого пузыря в половой член»

Среди основных и самых очевидных симптомов рака простаты специалист называет частое мочеиспускание, трудности при мочеиспускании, ощущение не полного опорожнения мочевого пузыря.

Однако эти симптомы могут указывать и на другие проблемы со здоровьем, не всегда это рак.

По словам специалиста, важно обращать и на такие неочевидные признаки, как боль в спине и костях (бедра, ноги или даже руки, плечи).

В этом случае высока вероятность распространения метастаз на другие части тела.

Андрей Воробьев:

"Другие пациенты будут испытывать признаки рака простаты только после того, как он распространится на другие части тела. Это включает в себя боль в спине или костях, которая не проходит даже во время отдыха"

Кроме болевых ощущений и проблем с мочеиспусканием пациенты с онкологией простаты могут испытывать хроническую усталость, замечать беспричинную потерю веса.