Покупатели скоро познакомятся с бытовой техникой нового российского бренда Red

Появление нового бренда анонсировала российская компания DiHouse. Под этой маркой будут выпускаться чайники, блендеры, пылесосы, грили, мясорубки, утюги и не только.

Главная особенность новой техники - поддержка функций умного дома и возможность голосового управления. Делать товары будут в России, Узбекистане, Беларуси, Китае.

Можно сказать, что Red станет аналогом российского Redmond, у которого сейчас дела идут не совсем гладко. Всему виной длительные судебные споры.

В результате затяжных разбирательств компания потеряла более 700 сотрудников, которые перешли работать в Red.

Если верить данным издания "Коммерсантъ", даже схожий с конкурентами ассортимент не помешает новому бренду занять достойную нишу на рынке мелкой бытовой техники.

По прогнозам экспертов, уже с первых дней следующего года товары новой марки займут от 2 до 2,5% рынка.

Что касается Redmond, можно сказать, производитель электроники заморозил развитие техники, увлекшись судебными тяжбами.

Владельцы и партнеры никак не могут поделить доли фирмы. Ситуация привела к массовому увольнению сотрудников и отразилась на объемах производства.

Если в 2021 году доля пылесосов бренда Редмонд составляла на рынке 7%, то в 2022 году этот показатель снизился уже до 2%.