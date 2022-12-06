Пусть говорят снова в эфире Первого канала с 6 декабря
Ток-шоу "Пусть говорят" снова будет радовать телезрителей в эфире главного канала РФ. Программа будет транслироваться с 6 декабря.
Популярная передача "Пусть говорят" возвращается на экраны после продолжительного перерыва.
Новый выпуск ток-шоу зрители увидят уже 6 декабря, о чем сообщила пресс-служба Первого канала.
Время выхода в эфир - 19:50 со вторника по четверг.
Ведущим будет, как и раньше, Дмитрий Борисов, а первая серия выпусков проекта посвящена необычным людям (астрологам и нумерологам), которые предскажут, что ждет человечество в 2023 году и после.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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