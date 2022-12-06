Пусть говорят снова в эфире Первого канала с 6 декабря

Ток-шоу "Пусть говорят" снова будет радовать телезрителей в эфире главного канала РФ. Программа будет транслироваться с 6 декабря.

Популярная передача "Пусть говорят" возвращается на экраны после продолжительного перерыва.

Новый выпуск ток-шоу зрители увидят уже 6 декабря, о чем сообщила пресс-служба Первого канала.

Время выхода в эфир - 19:50 со вторника по четверг.

Ведущим будет, как и раньше, Дмитрий Борисов, а первая серия выпусков проекта посвящена необычным людям (астрологам и нумерологам), которые предскажут, что ждет человечество в 2023 году и после.