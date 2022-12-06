Песков: Кремль не видит перспектив для переговоров с Украиной
В Кремле заявили об отсутствии перспектив для начала мирного диалога с Украиной.
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался о том, какова вероятность начала переговоров о мирном урегулировании конфликта в Украине.
По словам Пескова, которые приводит газета "Комсомольская правда", на данный момент перспективы для мирных переговоров с Украиной отсутствуют.
"В Кремле не видят сейчас перспектив переговоров по Украине", - говорится в заявлении Дмитрий Пескова.
Опубликовано: Николай Скира
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