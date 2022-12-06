Пугачеву и Галкина намерены лишить израильского гражданства
Аллу Пугачеву и Максима Галкина могут лишить израильского гражданства. Причина в том, что артисты - христиане, ничего общего не имеющие с иудаизмом.
Алле Пугачевой и Максиму Галкину грозит лишение гражданства в Израиле, о чем сообщил израильскому каналу "13tv" экс-глава консульского отдела "Натива" Ханан Ахитов.
Причина в том, что знаменитая пара исповедует христианство, а не иудаизм.
Ахитов заявил, что эмигрировать в Израиль известным личностям позволили только благодаря тому, что мать Галкина - еврейка.
Но тот факт, что венчалась родительница шоумена в церкви, может стать причиной лишения звездной четы израильского гражданства и выдворения из страны.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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