Пугачеву и Галкина намерены лишить израильского гражданства

Аллу Пугачеву и Максима Галкина могут лишить израильского гражданства. Причина в том, что артисты - христиане, ничего общего не имеющие с иудаизмом.

Алле Пугачевой и Максиму Галкину грозит лишение гражданства в Израиле, о чем сообщил израильскому каналу "13tv" экс-глава консульского отдела "Натива" Ханан Ахитов.

Причина в том, что знаменитая пара исповедует христианство, а не иудаизм.

Ахитов заявил, что эмигрировать в Израиль известным личностям позволили только благодаря тому, что мать Галкина - еврейка.

Но тот факт, что венчалась родительница шоумена в церкви, может стать причиной лишения звездной четы израильского гражданства и выдворения из страны.