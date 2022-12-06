Эксперты уточнили, какие продукты опасны для людей, которым более пятидесяти лет

Диетологи советуют людям в возрасте пересмотреть свой рацион питания, исключить жирную и жареную пищу и добавить овощей и фруктов.

Даже если человек абсолютно здоров, после 50-ти лет в его организме происходят изменения, которые нельзя игнорировать, сообщает Рамблер.

Потому диетологи советуют исключить из рациона некоторые продукты и отказаться от вредных привычек. Это поможет избежать риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В частности, по мнению диетолога Ребекки Шиллинг, нужно сократить потребление жиров. Такие продукты создают условия для закупки артерий, повышения уровня холестерина и развития гипертонии.

Нужно исключить из меню и красное мясо, жареную пищу, жирные молочные продукты.

Вместо этого туда нужно включить фрукты, овощи и клетчатку.