Эксперты уточнили, какие продукты опасны для людей, которым более пятидесяти лет
Диетологи советуют людям в возрасте пересмотреть свой рацион питания, исключить жирную и жареную пищу и добавить овощей и фруктов.
Даже если человек абсолютно здоров, после 50-ти лет в его организме происходят изменения, которые нельзя игнорировать, сообщает Рамблер.
Потому диетологи советуют исключить из рациона некоторые продукты и отказаться от вредных привычек. Это поможет избежать риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В частности, по мнению диетолога Ребекки Шиллинг, нужно сократить потребление жиров. Такие продукты создают условия для закупки артерий, повышения уровня холестерина и развития гипертонии.
Нужно исключить из меню и красное мясо, жареную пищу, жирные молочные продукты.
Вместо этого туда нужно включить фрукты, овощи и клетчатку.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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