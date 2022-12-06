Global Times: США будут «разгромлены» из-за вмешательства в конфликт на Украине
Китайский журнал Global Times призывает "разгромить" Вашингтон за вмешательство в украинский конфликт.
Днём вторника газета Global Times сообщило, что китайские аналитики считают целесообразным "разгром" Соединённых Штатов, которые пытаются поддерживать существующее политическое устройство мира на основе своего доминирования. По мнению представителей GT, доказательством необходимости уничтожения США являются их попытки вмешаться в российскую спецоперацию на территории Украины.
Также публицисты из Global Times выразили уверенность, что Вашингтон следует "разгромить" до конца нынешнего десятилетия, что позволит миру существовать без американского влияния.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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