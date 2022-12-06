Белгидромет: в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы

Пресс-служба Белгидромета сообщила об объявлении оранжевого уровня опасности в Беларуси 6 декабря.

6 декабря Белгидромет обнародовал новый пресс-релиз, в котором сообщил, что сегодня с 12 часов дня до 18 часов вечера в стране объявлен оранжевый уровень опасности в связи с наличием сильного гололеда на дорогах. Наиболее опасной ситуация является в районах Брестской и Гомельской области.

Отмечается, что оранжевый уровень опасности также будет действовать по всей стране утром 7 декабря, поскольку гололедица на дорогах Беларуси вновь может образоваться.