Пугачеву и Галкина могут лишить израильского гражданства

Они вступили в церковный брак, и потому был сделан вывод, что юморист наверняка принял крещение.

На 13-м канале израильского ТВ вышло расследование журналиста Равива Друкера, которое было посвящено работе государственного Бюро по связям «Натив», сообщает Космополитен.

В обязанности этой структуры входит помощь в выезде с постсоветского пространства в Израиль евреев и их потомков, которые имеют право на репатриацию.

В материале утверждается, что свыше 40 процентов новых репатриантов из России, после получения гражданства выехали из Израиля. Большинство из них вернулись в Россию. Друкер заявил, что их намерения не были проверены.

По словам Равива, при получении Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным и иными известными россиянами израильских паспортов были допущены нарушения. Журналист не исключает, что оформление документов могло быть сделано «по знакомству».

Друкер отметил: Максим Галкин галахический еврей, но при этом вступил в церковный брак с Аллой Пугачевой. Перед этим шоумен прошел церемонию крещения, уточнил экс-глава консульского отдела организации «Натив» Ханан Ахитов.

«В Законе о возвращении говорится, что под него подпадают люди, родившиеся от еврейской матери и не обратившиеся в христианство. Алле Пугачевой позволили иммигрировать в Израиль благодаря мужу, у которого мать была еврейка. Однако Галкин женился на Пугачевой в церкви. Так как Галкин принял христианство, он под Закон о возвращении не подпадает », — пояснил Ахитов.

Если Галкина лишат паспорта, то Пугачева, не имеющая еврейских корней, тоже будет вынуждена покинуть Землю обетованную.