МО РФ: возращены 60 российских военнопленных, которым грозила смерть в Украине
В Минобороны России сообщили о возращении домой шестидесяти российских военнопленных.
6 декабря Министерство обороны РФ обнародовало очередной пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что сегодня состоялся очередной раунд обмена военнопленными между Киевом и Москвой, в результате которого в Россию возвращено шестьдесят российских военнопленных, которым грозила смертельная опасность в плену ВСУ.
Примечательно, что ранее в тот же день временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин также сообщил об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 60 на 60.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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