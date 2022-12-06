МО РФ: возращены 60 российских военнопленных, которым грозила смерть в Украине

В Минобороны России сообщили о возращении домой шестидесяти российских военнопленных.

6 декабря Министерство обороны РФ обнародовало очередной пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что сегодня состоялся очередной раунд обмена военнопленными между Киевом и Москвой, в результате которого в Россию возвращено шестьдесят российских военнопленных, которым грозила смертельная опасность в плену ВСУ.

Примечательно, что ранее в тот же день временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин также сообщил об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 60 на 60.