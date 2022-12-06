Мужчина показал чайке язык, а птица его укусила

Чайке не понравилась такая шутка, и она поранила язык сотрудника турецкого ресторана, в результате он отпустил пернатую на свободу.

Сотрудник одного из ресторанов в Турции решил похвастаться своей ловкостью и поймал чайку.

Сначала птицу погладил подросток, а потом мужчина показал птице язык, и та молниеносно отреагировала.

Чайка, вероятно, обиделась на "шутника", и вцепилась в язык мужчины.

Шокированный и покусанный "ловец чаек" оставил птицу и ушел, рассмешив очевидцев.

Уходя, он еще несколько раз оглянулся, чтобы бросить гневный взгляд на “обидчицу”.