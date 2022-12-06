Внучка Юрия Яковлева после ДТП в Таиланде стала хуже видеть

Четыре года назад в этой стране актрису сбил мотоцикл, после этого она носит очки.

Мария Козлова, которая является внучной легендарного Юрия Яковлево и дочкой актрисы Алены Яковлевой, рассказала о последствиях ДТП, в которое попала в Таиланде.

По словам звезды кино и театра, 4 года назад в этой стране ее сбил мотоцикл.

"Последствия огребаю и сегодня. Тогда я потеряла свое стопроцентное зрение, - призналась 30-летняя актриса.- Зато в моей жизни теперь есть такой чудесный аксессуар, как очки. Даже кино без них не могу смотреть".

Тем не менее, Мария продолжает актерскую деятельность. А два года назад она вышла замуж за артиста и музыканта Ивана Замотаева. В июне этого года у них родилась дочь Иванна.

"С появлением Иваши энергия становится сильнее", - призналась Мария своим подписчикам.