Внучка Юрия Яковлева после ДТП в Таиланде стала хуже видеть
Четыре года назад в этой стране актрису сбил мотоцикл, после этого она носит очки.
Мария Козлова, которая является внучной легендарного Юрия Яковлево и дочкой актрисы Алены Яковлевой, рассказала о последствиях ДТП, в которое попала в Таиланде.
По словам звезды кино и театра, 4 года назад в этой стране ее сбил мотоцикл.
"Последствия огребаю и сегодня. Тогда я потеряла свое стопроцентное зрение, - призналась 30-летняя актриса.- Зато в моей жизни теперь есть такой чудесный аксессуар, как очки. Даже кино без них не могу смотреть".
Тем не менее, Мария продолжает актерскую деятельность. А два года назад она вышла замуж за артиста и музыканта Ивана Замотаева. В июне этого года у них родилась дочь Иванна.
"С появлением Иваши энергия становится сильнее", - призналась Мария своим подписчикам.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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