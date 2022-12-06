МО РФ: войска России уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников в Ильичовке

Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков утверждает, что российские войска ликвидировали базу иностранных наёмников в Харьковской области Украины.

6 декабря пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг российского оборонного ведомства, в рамках которого сообщил, что войска РФ смогли поразить пункт временного размещения иностранных наёмников, сражавшихся на стороне армии Украины. Известно, что данная база наёмников располагалась в деревне Ильичовка Харьковской области.

Также Конашенков заявил, что войска России уничтожили украинскую зенитно-ракетную установку "С-300", которая располагалась в городе Андреевка в ДНР.