МО РФ: войска России уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников в Ильичовке
Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков утверждает, что российские войска ликвидировали базу иностранных наёмников в Харьковской области Украины.
6 декабря пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг российского оборонного ведомства, в рамках которого сообщил, что войска РФ смогли поразить пункт временного размещения иностранных наёмников, сражавшихся на стороне армии Украины. Известно, что данная база наёмников располагалась в деревне Ильичовка Харьковской области.
Также Конашенков заявил, что войска России уничтожили украинскую зенитно-ракетную установку "С-300", которая располагалась в городе Андреевка в ДНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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