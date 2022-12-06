От наследников писателя Булгакова потребовали компенсации за продажу прав Голливуду на «Мастера и Маргариту»

Медиакомпания «Марс Медиа Энтертейнмент» из России в 2017-м году решила экранизировать роман. И заплатила наследникам Булгакова за разрешение.

Российские кинопроизводители подали исковое заявление в суд на потомков писателя Михаила Булгакова. Наследников писателя обвиняют в продаже права на экранизацию культового романа американской компании.

Михаил Булгаков умер в 1940-м году. Права на его книгу «Мастер и Маргарита» получили 52-летний Сергей и 72-летняя Дарья Шиловские, которые являются наследниками писателя, сообщает Космополитен.

Медиакомпания «Марс Медиа Энтертейнмент» из России в 2017-м году решила экранизировать роман. И заплатила наследникам Булгакова за разрешение, а потом стала готовиться к съемкам.

Но после этого неожиданно пришла жалоба из США. Как выяснилось, Шиловские права на экранизацию уже продали Голливуду.

«Американский продюсер Майкл Ланг также готовит свою экранизацию. Шиловские признались в двойной торговле предком, и пообещали всё решить, но не получилось. В итоге были вынуждены съемки нашего варианта прекратить. В "Марс Медиа Энтертейнмент" считают, что всё произошло по вине Шиловских, подали к ним иск. Требуют возмещения 115 миллионов рублей производственных убытков», — написал Telegram-канал Mash.

В прошлом году Юлия Снигирь обнародовала бэкстейдж работы над новым вариантом картины «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Жене Евгения Цыганова в фильме досталась главная роль.

Премьера должна была пройти в январе следующего года, но потом перенесли на май. Теперь съемочная группа не уверена, выйдет ли проект в прокат.