Китаянка от сильного кашля умудрилась сломать себе четыре ребра
Приступ кашля случился после того, как девушка отведала слишком острое блюдо. Закашлявшись, она услышала странный хруст, а потом почувствовала, что не может дышать и говорить.
Любительница остренького теперь вынуждена носить специальную повязку целый месяц и соблюдать постельный режим.
Такой срок нужно выждать, чтобы дать костям срастись и восстановиться.
По мнению врачей, ничего удивительного в подобном инциденте нет. Такое может случиться с любым человеком, который будет увлекаться слишком острой пищей.
Девушка к тому же была очень худенькая и не была склонна к физическим нагрузкам: для ее роста 171 см вес 57 кг, как пояснили врачи, это очень мало.
Ребра прямо просвечивались под кожей от излишней худобы.
Доктор из Китая, оказывавший помощь пациентке, прокомментировал происшествие:
«Нет мышц, чтобы поддерживать кость, поэтому рёбрам легко переломиться при кашле»
В свою очередь, пациентка дала обещание начать заниматься спортом после завершения периода восстановления от полученной травмы.
Только нарастив мышечную массу, пострадавшая сможет предупредить повторение подобной ситуации в будущем.
Опубликовано: Храмова Оксана
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