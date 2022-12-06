Китаянка от сильного кашля умудрилась сломать себе четыре ребра

Приступ кашля случился после того, как девушка отведала слишком острое блюдо. Закашлявшись, она услышала странный хруст, а потом почувствовала, что не может дышать и говорить.

Любительница остренького теперь вынуждена носить специальную повязку целый месяц и соблюдать постельный режим.

Такой срок нужно выждать, чтобы дать костям срастись и восстановиться.

По мнению врачей, ничего удивительного в подобном инциденте нет. Такое может случиться с любым человеком, который будет увлекаться слишком острой пищей.

Девушка к тому же была очень худенькая и не была склонна к физическим нагрузкам: для ее роста 171 см вес 57 кг, как пояснили врачи, это очень мало.

Ребра прямо просвечивались под кожей от излишней худобы.

Доктор из Китая, оказывавший помощь пациентке, прокомментировал происшествие:

«Нет мышц, чтобы поддерживать кость, поэтому рёбрам легко переломиться при кашле»

В свою очередь, пациентка дала обещание начать заниматься спортом после завершения периода восстановления от полученной травмы.

Только нарастив мышечную массу, пострадавшая сможет предупредить повторение подобной ситуации в будущем.