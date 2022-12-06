Чавушоглу: Турция готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов.

6 декабря глава Министерства иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в пресс-релизе сообщил о том, что Турция готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, являющихся объектом многолетних споров между Анкарой и Афинами, в случае, если Греция не прекратит «провокационные действия».

Чавушоглу подчеркнул, что турецкое политическое руководство «не может молчать» из-за нарушения условий соглашений Грецией, которая недавно провела военные учения на Эгейских островах, обладающих невоенным статусом.