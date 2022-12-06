Гладков: в Белгородской области формируется батальон самообороны из жителей региона
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в области формируется батальон самообороны из местных жителей.
6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил о том, что в регионе начата подготовка и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны из местных жителей, которые по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван в ряды ВС РФ.
Гладков уточнил, что данное решение было принято исходя из того, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине большое количество жителей Белгородщины обращались с просьбами о создании данных батальонов.
Отмечается, что вступившие в батальон добровольцы пройдут подготовку с имеющими боевой опыт инструкторами для защиты своего родного дома и своей семьи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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