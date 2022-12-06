The Guardian: беспилотники армии Украины могут атаковать Москву

Издание The Guardian утверждает, что украинские беспилотные летательные аппараты в состоянии атаковать Москву и Московскую область.

Журналисты британской газеты The Guardian со ссылкой на Генштаб вооружённых сил Украины утверждают, что новые украинские беспилотники в состоянии поражать военные цели на территории Москвы. По данным Guardian, последние технологии "Укроборонпрома" способны преодолевать расстояния в тысячу километров.

Примечательно, что накануне беспилотники ВСУ совершили атаки на российские военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях России, а утром 6 декабря украинские дроны атаковали российский военный объект в Курской области.