The Guardian: беспилотники армии Украины могут атаковать Москву
2022-12-06 16:52
Издание The Guardian утверждает, что украинские беспилотные летательные аппараты в состоянии атаковать Москву и Московскую область.
Журналисты британской газеты The Guardian со ссылкой на Генштаб вооружённых сил Украины утверждают, что новые украинские беспилотники в состоянии поражать военные цели на территории Москвы. По данным Guardian, последние технологии "Укроборонпрома" способны преодолевать расстояния в тысячу километров.
Примечательно, что накануне беспилотники ВСУ совершили атаки на российские военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях России, а утром 6 декабря украинские дроны атаковали российский военный объект в Курской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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