Съедая по 30-50 г миндаля в день, можно держать под контролем вес

Орех насыщен питательными веществами, легко утоляет голод. Используя миндаль в качестве перекуса, можно при следующем приеме пищи употребить на 72 калории меньше.

Такой результат был получен на основе сделанных австралийскими учеными наблюдений, когда добровольцам предлагали есть миндаль вместо углеводной закуски.

Доктор Шарая Картер из Университета Южной Австралии уверена: проблема избыточного веса и ожирения в стране стоит очень остро.

Возможность регулировать степень аппетита за счет изменения гормональной реакции организма - это ключ к управлению весом.

Шарая Картер:

"В нашем исследовании изучались гормоны, влияющие на аппетит, и то, как орехи (в частности, миндаль) могут помочь контролировать чувство голода"

Как утверждает специалист, люди, которые употребляли в пищу миндаль, показали измененную гормональную реакцию, отвечающую за аппетит.

Есть предположение, что именно это помогало участникам эксперимента съедать меньшее количество пищи.

А это означает, что миндаль можно использовать как средство долгосрочного контроля массы тела.